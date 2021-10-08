ABD nükleer denizaltısı Güney Çin Denizi’nde ‘bilinmeyen bir nesneye’ çarptı









ABD yetkilileri Cumartesi günü gerçekleşen olayda USS Connecticut denizaltısındaki mürettebatın yaralarının hafif olduğunu duyurdu.





Olay, Çin'in Tayvan'ın hava sahasını eşi benzeri görülmemiş bir sıklıkta ihlal etmeye başladığı bir dönemde yaşandı.





ABD'li yetkililer denizaltının çarptığı nesnenin ne olduğunu bilmediklerini, aracın işler halde olduğunu ve ABD'ye ait Guam adasına doğru ilerlediğini söyledi.





Bir ordu sözcüsü "Nükleer enerji üretim kısmı hasar görmedi ve denizaltı tüm işlevlerini sürdürebiliyor.



