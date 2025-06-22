Samanyolu Haber /Dünya / ABD, nükleer tesisleri hedef almıştı: İran'dan kritik 'sızıntı' açıklaması! /22 Haziran 2025 10:51

ABD, nükleer tesisleri hedef almıştı: İran'dan kritik 'sızıntı' açıklaması!

İran, ABD'nin saldırısına uğrayan nükleer tesislerde yapılan incelemelerde sızıntı olmadığının tespit edildiğini bildirdi.

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Ulusal Nükleer Güvenlik Sistemi Merkezi, ABD'nin İran’daki Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise saldırısının ardından açıklamada bulundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre incelemeler sonunda tesislerde radyoaktif sızıntının olmadığının anlaşıldığı vurgulanan açıklamada, “Alınan önlemler ve önceki planlama ile radyoaktif madde tespit sistemleri tarafından kaydedilen bilgiler dikkate alındığında, herhangi bir kirlenme belirtisi kaydedilmemiştir. Bu nedenle, söz konusu tesislerin çevresinde yaşayan sakinler için herhangi bir tehlike bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.
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