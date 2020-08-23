ABD o askeri üssünü Irak'a devretti

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Tahsin Hafaci, "Koalisyon güçleri, Taci Askeri Üssü'ndeki 8 numaralı mevziyi Irak güçlerine teslim etti" dedi.







Teslim edilen mevzide ABD, Avustralya ve Yeni Zelandalı güçlerin Irak askerlerini eğittiğini ifade eden Hafaci, buranın Iraklı güçler tarafından kullanılacağını kaydetti.





Uluslararası Koalisyon’dan yapılan açıklamada, 347 milyon dolarlık geliştirilmiş eğitim alanına sahip olan Taci Eğitim Kampındaki imkanların diğer üslerde bulunmadığına dikkat çekildi.





Devir teslim treninde konuşan Birleşik Müşterek Görev Gücü komutanı Tümgeneral Kenneth Ekman, IŞİD’e karşı elde edilen zaferin ardından bu adımı attıklarını vurguladı.





Tümgeneral Ekman, "Bu gerçekten tarihi bir gün. Geride kalan altı yıl boyunca Taci Kampı, Koalisyon ortakları olan Irak Ordusu, Irak Hava Kuvvetleri ve Özel Kuvvetlerinin çabaları ile Iraklıların kendilerini eğitmesini sağladı. Bugünden itibaren Irak güvenlik güçleri Taci'deki tesisler ve programların tüm sorumluluğunu üstlenecek” dedi.





Koalisyon şimdiye kadar 47 bin kişiyi o kampta eğitti. Son zamanlarda kampta 2 bin Koalisyon Gücü üyesi bulunuyordu.





Taci yıllar içinde bir İspanyol helikopter taburu dahil Avustralya, Kanada, Finlandiya, Almanya, Macaristan, İtalya'dan eğitmenler, Hollanda, Yeni Zelanda, Polonya, Türkiye, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO’dan askerlere ev sahipliği yaptı.





Irak'ta bulunan koalisyon güçleri, daha önce de bazı askeri üsleri ülke güçlerine teslim etmişti.





Irak Parlamentosu da bu yıl başında yaptığı bir oylamada ülkedeki yabancı askerlerin Irak’tan ayrılması yolunda bir karar almıştı.





Söz konusu oylama ABD’nin bir hava operasyonuyla Irak’ın başkenti Bağdat'ta havalimanı yakınında İran Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani ve Heşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in öldürmesinin ardından yapılmıştı.





Bağdat'ın 20 km kuzeyindeki Taci Hava Üssü, son yıllarda ABD koalisyon güçlerine ev sahipliği yaparken, son aylarda defalarca roketlerle hedef alındı.