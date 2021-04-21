ABD o listeye Türkiye'yi de dahil etti

ABD Dışişleri Bakanlığı, seyahat uyarı listesini güncelledi. Gözden geçirilen listede "4. Seviye: Seyahat Etmeyin" kategorisine Türkiye de dahil edildi.









26 Ağustos 2020'den bu yana bakanlığın 3. seviye, yani “seyahat etme planlarınızı gözden geçirin” uyarı listesinde yer alan Türkiye de artık "seyahat edilmemesi" gereken ülkeler arasında yer alıyor.





Bakanlık listesinde İngiltere, Kanada, Fransa, Meksika, Almanya da yer aldı ve bu ülkelerde Koronavirüs salgınının çok yüksek olduğu belirtildi.





Washington, Avrupa'nın büyük çoğunluğunda, Çin, Brezilya, İran ve Güney Afrika'da bulunan Amerika dışındaki ülke vatandaşlarının ülkeye girişini de yasaklamıştı.





Dışişleri Bakanlığı, kararın bazı ülkelerdeki mevcut sağlık durumunun yeniden değerlendirilmesi anlamına gelmediğini, bunun yerine "Dışişleri Bakanlığı'nın Seyahat Danışmanlığı sisteminde mevcut epidemiyolojik değerlendirmelere daha fazla güvenmek için yapılan bir ayarlamayı yansıttığını" bildirdi.