ABD o ülkeye ulaşamıyor

ABD yönetiminin geçen ay Kuzey Kore ile temas kurmaya çalıştığı ancak Pyongyang'ın henüz bu temas girişimine cevap vermediği ifade edildi.





Söz konusu temas, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki tarafından da doğrulandı. Psaki, karşı taraftan henüz bir cevap alamadıklarını belirtti.





Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendiren ve gazetecilerin sorularını cevaplayan Psaki, hafta sonu ülke basınında Kuzey Kore ile ilgili çıkan haberleri değerlendirdi.





Psaki, "Kuzey Kore ile iletişime geçmeye çalıştığımız haberlerini teyit edebilirim. Birçok kanalı bunun için kullandık" dedi.





Bu konuda eski yönetimlerden birçok kişiyle de görüştüklerinin altını çizen Psaki, "Kuzey Kore konusunda, Japon ve Kuzey Koreli ortaklarımız ile çalışmaya devam edeceğiz, yeni yaklaşım yolları arayacağız, üç taraflı müzakereler de dahil onların fikirlerini dikkatle dinleyeceğiz. Bizim amacımız diplomasi, hep de böyle oldu. Amacımız gerginliği azaltmak ancak şu ana kadar karşı taraftan herhangi bir geri dönüş alamadık" diye konuştu.





CNN televizyonuna konuşan isimleri açıklanmayan ABD'li yetkililer, Joe Biden yönetiminin birçok kanaldan Kim Jong-un yönetimine ulaşmaya çalıştığını söylemişti.





Yetkililer, "Gerilimin tırmandırılması riskini azaltmak için şubatın ortalarından itibaren New York'ta dahil birçok kanal üzerinden Kuzey Kore hükümetine ulaşmaya çalıştık. Şu ana kadar Pyongyang'dan herhangi bir cevap alamadık. Bu da son bir yıldır birçok kez ABD girişimlerine rağmen Kuzey Kore ile aktif bir diyalog kuramadığımızın üzerine geldi" ifadelerini kullanmıştı.





Kuzey Kore'ye ulaşma girişimlerine dair detay vermeyen yetkililer, Biden yönetimin Kuzey Kore'ye yönelik politikayı ve bu ülkenin ABD'ye ve bölgeye yönelik tehditlerine karşı seçenekleri de gözden geçirdiğini belirtmişti.





ABD ile Kuzey Kore arasında Pyongyang yönetiminin nükleer silah ve balistik füze programından dolayı zaman zaman gerilim tırmanıyor.





Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde de tırmanan gerilimden sonra Trump ile Kim 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmişti.





İki lider arasında daha sonra mektuplaşmalar da olmuştu. Ancak Kuzey Kore nükleer programı ve balistik füze denemelerine devam etmişti.