ABD ordusu kıtalararası balistik füze denemesi yaptı

ABD ordusu, nükleer başlık taşıma kabiliyetine sahip "Minuteman III" kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Açıklamanın devamında, füze denemesinin, "ABD nükleer kuvvetlerinin (her türlü duruma karşı) hazır olduğunu gösterdiği ve ülkenin nükleer caydırıcılığının ölümcüllüğü ve etkinliği konusunda güven sağladığı" ifade edildi.





Nisan ayında ABD ordusu, Minuteman III kıtalararası balistik füze testini iptal etmişti. Deneme, 'Çin'in, ay başında Tayvan yakınlarında gerçekleştirdiği güç gösterisi (askeri tatbikat) nedeniyle Pekin ile gerilimi tırmandırmamak' için ertelenmişti.







Kıtalararası balistik füzeler, atmosferin dışında çıktıktan sonra dünya üzerindeki hedeflerini vurmalarını sağlayan bir atmosfere geri dönüş aracı ile fırlatılıyor.

Ortalama 9 bin 660 km menzile sahip ve saatte yaklaşık 24 bin km hızla hareket eden füze, sertleştirilmiş yeraltı silolarına yerleştiriliyor.





