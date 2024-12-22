Samanyolu Haber /Dünya / ABD ordusu Yemen'de Husileri vurdu /22 Aralık 2024 10:40

ABD ordusu Yemen'de Husileri vurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen'deki İran destekli Husilere saldırı düzenlediğini duyurdu. Komutanlığın açıklamasında ait bir füze deposu ile komuta merkezine yönelik hava saldırıları düzenlendiği bildirildi.

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ABD ordusu bir kez daha Yemen'deki İran destekli Husileri hedef aldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Yemen'in başkenti Sana’da bulunan Husilere ait bir füze deposu ile komuta merkezine yönelik hava saldırıları düzenlendiği bildirildi.

"CENTCOM Kuvvetleri, ayrıca Kızıldeniz üzerinde Husilere ait çok sayıda tek yönlü saldırı dronunu (OWA UAV) ve bir gemisavar seyir füzesini (ASCM) düşürmüştür” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonda F/A-18 savaş uçakları da dahil ABD Hava Kuvvetleri unsurları ile ABD Deniz Kuvvetleri unsurları yer almıştır."

CENTCOM’un Güney Kızıldeniz, Bab el-Mendeb ve Aden Körfezi'ndeki ABD gemilerine yönelik saldırılar gibi Husi saldırılarını etkisiz hale getirmek için planlı operasyonlar gerçekleştirdiği hatırlatılan açıklamada “Son saldırı, CENTCOM'un ABD ve koalisyon personelini, bölgesel ortaklarını ve uluslararası deniz taşımacılığını korumaya yönelik süregelen kararlılığını yansıtmaktadır” denildi.

Husilerin dün İsrail'in Tel Aviv ve Yafa kentlerine düzenlediği saldırıda 16 kişi yaralanmıştı. Bu saldırıların İsrail'e yönelik dünkü saldırıya misilleme olduğu düşünülüyor.

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