Samanyolu Haber /Dünya / ABD ordusuna saldırı /20 Nisan 2020 19:50

ABD ordusuna saldırı

Haseke'de devriye gezen ABD askerleri ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) saldırıya uğradı. Devriye aracının devrildiği, bazı askerlerin yaralandığı belirtildi.

SHABER3.COM

Suriye’nin kuzeyindeki Haseke’de devriye gezen ABD askerleri ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG), kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Suriye devlet ajansı SANA, bazı askerlerin yaralandığını duyurdu.

SANA’nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Amerikan askerleri ile SDG üyelerini taşıyan Hummer tipi araç, Haseke’nin güney kırsalındaki Ruveyşid Köyü kavşağında kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Saldırı sonucunda araç devrilirken, bazı askerler yaralandı.

ABD’den henüz resmi açıklama gelmiş değil.
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