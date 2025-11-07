ABD ordusunda büyük panik: Askeri üsse kimyasal tozlu saldırı yapıldı

ABD’nin Maryland eyaletinde bulunan Joint Base Andrews askeri üssüne teslim edilen beyaz toz içeren şüpheli bir paket paniğe yol açtı. CNN’in haberine göre, perşembe günü yaşanan olayda paketin açılmasının ardından çok sayıda kişi hastalandı, bazıları ise hastaneye kaldırıldı.





Üs yetkilileri, olayın ardından bir binanın boşaltıldığını ve etkilenen kişilerin Malcolm Grove Tıp Merkezi’ne sevk edildiğini açıkladı. Hastaların durumuna ilişkin detay paylaşılmadı.





İlk müdahale ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Üsten yapılan açıklamada, ilk değerlendirmelerde acil bir tehdit tespit edilmediği, soruşturmanın Özel Soruşturma Ofisi’ne devredildiği bildirildi.





CNN’in aktardığına göre, HAZMAT ekibi tarafından yapılan ilk saha testlerinde tehlikeli bir maddeye rastlanmadı.





Şüpheli zarfın açıldığı Hava Ulusal Muhafız Hazırlık Merkezi’ndeki oda kapatılarak incelemeye alındı.



