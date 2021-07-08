ABD Ordusundan yeni Çin uyarısı

ABD Hint-Pasifik Komutanlığı, ABD Savunma Bakanlığı ve istihbarat daireleri, yıl içinde sık sık Çin'in giderek büyüyen askeri gücünün, siber sahadaki “cüretkar” atılımlarının ve “küstah” casusluk kampanyalarının oluşturduğu tehditler konusunda uyarılarda bulunmuştu.



ABD Hint-Pasifik Komutanlığı İstihbarat Başkanı Tuğamiral Michael Studeman, bu uyarıların yeterli olmadığından kaygılandığını ifade etti.





Partilerüstü İstihbarat ve Ulusal Güvenlik İttifakı (INSA) tarafından Çarşamba günü sanal ortamda düzenlenen bir toplantıya katılan Tuğamiral Studeman, "Bu uyarıların Washington'da kaç kişiyi gerçekten ikna ettiğini merak ediyorum. Dürüst konuşmak gerekitse bazı senaryolara dikkat çekmek zor" dedi.





Tuğamiral Studeman, ABD'de birçoklarının savaş olasılığını düşük gördüğünü, Çin gibi ülkelerinse bu olasılığı, verdikleri mücadelenin organik bir parçası olarak kabul ettiğini kaydediyor. Studeman, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping liderliğindeki Pekin'in ise özellikle rakipsiz küresel güç olarak ABD'nin üstünlüğünü ortadan kaldırmak için her yola başvurmaya hazır olduğu görüşünde.





Studeman, bu durumu, "Xi Jinping son derece entrikacı. Onun için amaca ulaşmada kullanılan her yol mübahtır" sözleriyle açıklıyor.



