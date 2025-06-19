ABD Ortadoğu'ya sığınak yapıyor, İran'a 'müdahale' kararı masada!

ABD Başkanı Donald Trump, Salı gecesi Beyaz Saray’daki Kriz Odası’nda askeri yetkililere İran’a yönelik saldırı planlarını onayladığını bildirdi. Ancak kararını henüz kesinleştirmedi.





Çarşamba günü gazetecilere konuşan Trump, “Ne yapacağımı biliyorum ama nihai kararı genellikle son saniyede veririm” dedi.





Wall Street Journal'in haberine göre, Trump’ın bu tutumu, hem İsrail’in son günlerde İran’a yönelik artan hava saldırılarına destek sinyali olarak görülüyor hem de Tahran’ı nükleer faaliyetlerinden vazgeçmeye zorlamayı hedefliyor. Trump'ın amacı, askeri baskıyı artırarak diplomatik teslimiyeti teşvik etmek.





İsrail’in “Yükselen Aslan Operasyonu” adını verdiği saldırı dalgası altıncı gününe girerken, İran’daki nükleer altyapı ve askeri hedeflere yönelik bin 100'den fazla nokta vuruldu. Salı günü batı İran’daki 40 füze tesisi ve bir askeri üste bulunan sekiz İran helikopteri hedef alındı.





Tel Aviv’in operasyonlarının ardından Washington da askeri pozisyonunu güçlendirirken, şu ana kadar doğrudan çatışmaya girmedi. Pentagon yetkilileri, ABD’nin İsrail’e savunma desteği verdiğini ancak doğrudan saldırı emrinin henüz çıkmadığını bildirdi.





TRUMP'IN SON AÇIKLAMALARI





Trump, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Saldırı emri verebilirim de vermeyebilirim de. İran’dan koşulsuz teslimiyet bekliyorum” dedi.





Ayrıca önümüzdeki haftanın kritik geçeceğini vurgulayarak, “Belki bir haftadan bile kısa sürede karar veririm” ifadesini kullandı.





Ancak İran, ABD’nin tehditleri karşısında geri adım atmayacağını net biçimde ilan etti. İran’ın Birleşmiş Milletler Misyonu’ndan yapılan açıklamada, “İran tehdit altında müzakere yapmaz, barışa boyun eğmez” denildi.





Açıklamada Trump için “gündemde kalmaya çalışan eski bir savaş kışkırtıcısı” ifadesi kullanıldı.





ABD'NİN HEDEFİNDEKİ FORDO NÜKLEER TESİSİ





Habere göre, İran’ın dağ altına inşa edilmiş, derinlemesine korunan Fordo uranyum zenginleştirme tesisi ABD’nin potansiyel hedefleri arasında yer alıyor. İsrail bu tesise henüz saldırmamış olsa da, askeri uzmanlara göre burası ancak en güçlü bombalarla etkisiz hale getirilebilir.





ABD'nin bu tesisi vurması durumunda, İran’ın bölgede konuşlu Amerikan üslerine misilleme yapması olasılığı ciddi bir risk olarak değerlendiriliyor.





ABD, ORTADOĞU'YA YIĞINAK YAPIYOR





Trump son kararını bekletirken, ABD ordusu Avrupa ve Ortadoğu’ya yeni kuvvetler kaydırmaya başladı.





Havada yakıt ikmali yapabilen tanker uçakları, balistik füze savunma sistemli savaş gemileri, uçak gemisi grubu ve gelişmiş F-22 savaş uçakları bölgeye gönderildi. F-22’ler Çarşamba günü İngiltere’deki bir üsse iniş yaptı.





ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Kongre’de yaptığı konuşmada, “Başkan karar vermedikçe askeri bir adım atılamaz” dedi.





Ancak Pentagon’un tüm olasılıklara karşı hazırlıklı olması için çalışmalar sürdüğünü belirtti.