ABD oyun firmalarının kişisel veri protokollerini soruşturuyor









Konu hakkında bilgi sahibi kaynakların aktardığına göre, Trump yönetimi Çin teknoloji devi Tencent’in de içinde bulunduğu oyun şirketlerinden veri güvenliği protokolleri hakkında bilgi sağlamalarını istedi.





Hazine Bakanlığı tarafından yönetilen ABD Dış Yatırım Komitesi Epic Games, Riot Games ve diğer şirketlere ABD vatandaşlarının kişisel verileriyle ilgili güvenlik protokolleri hakkında bilgi isteyen bir mektup gönderdi.





Dünyanın en büyük oyun şirketi olan Tencent, Los Angeles merkezli Riot’ın tamamına ve Fortnite gibi popüler oyunları üreten Epic’in %40’ına sahip. Şirket temsilcileri konu hakkındaki talepleri reddetti veya taleplere hemen dönüş yapmadı. Hazine Bakanlığı da yorum yapmayı reddetti.





Bu soruşturma, Trump yönetiminin Çinli şirketlerin ABD’li şirketler ile ilişkisi hakkındaki denetimini daha da güçlendirdi ve Çin ile olan gerilimi artırarak Başkan Donald Trump’ın kampanyasını yürütmesini sağlayacak yeni bir kaynak oluşturdu.





Tencent hisseleri Hong Kong’da %2.8 kadar düştü. Böylece şirketin hisseleri yıl başından bu yana %36 değer kaybetmiş oldu.