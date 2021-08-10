Samanyolu Haber /Dünya / ABD Özel Temsilcisi Taliban'la görüşecek /10 Ağustos 2021 12:12

ABD Özel Temsilcisi Taliban'la görüşecek

Askerlerini bu ayın sonuna kadar Afganistan'dan çekmeyi hedefleyen ABD'de Taliban endişesi büyüyor. ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi, Katar'da Taliban temsilcileriyle görüşecek. NATO'dan da Taliban'a çağrı geldi.

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Askerlerinin tümünü Afganistan'dan 31 Ağustos'a kadar çekmeyi planlayan ABD, Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişine karşı çözüm arıyor. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin Özel Afganistan Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın bu hafta içinde Katar'ın başkenti Doha'da Taliban temsilcileri ile buluşacağını duyurdu. Halilzad'ın görüşmede Taliban'la askeri operasyonlarına son vermesi ve siyasi çözüm için müzakerelere başlaması için zorlayacağı belirtildi.

"Müzakereler yoluyla elde edilecek barış, savaşın bitmesinin tek yolu" denilen açıklamada, Taliban'ın ülkede hızlı ilerleyişi, sivil kayıpların artması ve insan hakları ihlallerinin endişe verici olduğu da vurgulandı. Bakanlık, Halilzad'ın gerçekleştireceği buluşmanın Afganistan'da hızla kötüleşen duruma uluslararası ortak bir yanıt bulunmasına yardımcı olacağı ifade edildi.

Üç gün sürmesi planlanan görüşmelere Taliban ve ABD temsilcilerinin yanı sıra bölge ülkeleri ve uluslararası organizasyonların temsillerinin de katılması bekleniyor. Halilzad'ın ABD askerlerinin çekilme yöntemleriyle ilgili olarak da Taliban'la pazarlık yapacağı belirtildi.

NATO'dan Taliban'a çağrı

NATO da Afganistan'da durumun kötüleşmesinden endişe duyduğunu belirterek Taliban'a şiddete son vermesi çağrısı yaptı. Alman haber ajansı dpa'nın sorularını yanıtlayan bir NATO yetkilisi, Taliban'ın şiddet kullanarak ilerleyişi, sivillere yönelik saldırılar ve insan hakları ihlallerine ilişkin gelen haberlerden "derin endişe" duyduklarını söyledi. Taliban'ın siyasi süreçten kaçınması ve ülkeyi şiddetle ele geçirme isteği devam ettiği sürece uluslararası toplumun Taliban'ı tanımayacağını anlaması gerektiğini ifade eden yetkili, "Taliban saldırılarına son vermeli ve dürüstçe barış görüşmelerine katılmalı" ifadelerini kullandı.

Afgan yönetiminin liderliğindeki bir barış sürecinde ateşkes sağlanması ve siyasi çözüm bulunması gerektiğini kaydeden NATO yetkilisi, kadınların çocukların ve azınlıkların temel haklarının güvence altına alınmasının gerektiğini de söyledi.

ABD Afganistan'dan çekildi, Türkiye kalacak mı?

Taliban, uluslararası birliklerin çekilmeye başladığı Mayıs ayından bu yana kontrolü altındaki bölgelerin sayısını artırdı. Taliban, askeri operasyonlarla ilerleyişini sürdürüyor. Türkiye de uluslararası birliklerin çekilmesinin ardından başkent Kabil'deki uluslararası havaalanının kontrolünü sağlamaya talip olmuştu. Bu konuda Türkiye ve ABD arasındaki müzakereler de devam ediyor.

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