Samanyolu Haber /Gündem / ABD, Paris İklim Anlaşması’na yeniden dahil oldu /19 Şubat 2021 17:52

ABD, Paris İklim Anlaşması’na yeniden dahil oldu

ABD, eski Başkan Donald Trump’ın çekildiği Paris İklim Anlaşması’na yeniden resmi olarak dahil oldu.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'ta göreve başlar başlamaz ABD'nin Paris İklim Anlaşması'na geri döneceğine yönelik kararnameyi imzaladığını hatırlatarak, bugün itibarıyla, ABD'nin artık resmi olarak anlaşmanın tarafı olduğunu bildirdi.

Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, Paris İklim Anlaşması'nın küresel ısınma ve buna bağlı olarak iklimde yaşanan değişimleri engellemek açısından benzersiz bir çerçeve anlaşması olduğunu vurgulayarak, "2016'da Anlaşma'ya katılmamız, bugün Anlaşma'ya yeniden katılmamız kadar bundan sonra gelecek haftalarda, aylarda ve yıllarda neler yapacağımız da önem arz edecektir" ifadesini kullandı. 

Blinken, ABD'nin ikili ve çok taraflı görüşmelerde iklim değişikliğini gündeme getireceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği ve bilim diplomasisi dış politika görüşmelerinde artık bir daha asla eklenti bir konu olmayacak. İklim değişikliğinin gerçek tehditlerine odaklanmak ve bilim insanlarımızı dinlemek, bizim iç ve dış politika önceliklerimizin merkezindedir."

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Biden'ın 22 Nisan'da yapılacak Liderler İklim Zirvesi'ne de katılacağını bildirdi. 

Biden ayrıca, 2050 yılı itibariyle ABD'nin gaz salınımını sıfıra indirmeyi sağlayacak bir yol çizme sözünü vermişti. 

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Haziran 2017'de ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceğini duyurmuş, 4 Kasım 2019'da ise resmi olarak anlaşmadan ayrılmıştı.
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