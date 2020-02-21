"ABD Patriot'ta istekli değil Türkiye başka bir NATO ülkesiyle görüşüyor"

Bloomberg haber ajansı Çarşamba günü üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin ABD'den hava savunması takviyesi için Patriot füzesi talep ettiğini yazdı.





sol.org.tr'de yer alan habere göre perşembe günü CNN Türk'e konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise ABD'nin İdlib'de verebileceği destekle ilgili soruyu yanıtlarken, "Daha önce hava savunma bataryalarını bize gönderdiler. Çünkü ülkemize karşı hem hava, füze tehdidi var hem de bu konuda daha önce yaşanmış bazı olaylar var. Bu manada bir Patriot bataryası desteği olabilir" dedi.





Akar, "Ayrıca bu konuda NATO Genel Sekreterinin de çeşitli açıklamaları var. (Jens) Stoltenberg de bu konuyu yakinen takip etmekte, onların da bir takım teşvikleri, planları, uygulamaları önümüzdeki günlerde ortaya çıkabilir" diye konuştu.





Konuyla ilgili olarak BBC Türkçe'ye konuşan bir Türk güvenlik yetkilisi, ABD'nin Türkiye'nin hava savunması için NATO misyonu kapsamında yeniden bir Patriot füzesi göndermeye istekli olmadığını, bunun için başka bir NATO üyesi ülkeyle görüşmelerin sürdüğünü söyledi.





BBC Türkçe'den Ece Göksedef'in haberine göre Ankara'da, Hatay'a yerleştirilmesi planlanan yeni Patriot füzesinin İspanya'dan ya da İtalya'dan gelebileceği yönünde değerlendirme yapılıyor.