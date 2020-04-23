Samanyolu Haber /Dünya / ABD petrol ithalatını yasaklarsa Suudi Arabistan tankerleri... /23 Nisan 2020 23:19

ABD petrol ithalatını yasaklarsa Suudi Arabistan tankerleri...

ABD Başkanı Trump'ın petrol ithalatını yasaklaması kararı alması durumunda Suudi Arabistan'ın da bu karar sonrasında tankerlerini başka yerlere yönlendirme olasılığını değerlendirdiği belirtildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre Suudi Arabistan’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın petrol ithalatını yasaklaması halinde tankerlerini başka yerlere yönlendirme olasılığını değerlendirdiği belirtildi.

Reuters’da yer alan habere göre, Suudi Arabistan’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın petrol ithalatını yasaklaması durumunda tankerlerini başka yerlere yönlendirme olasılığını değerlendirdiği belirtildi. Haberde, "Suudi Arabistan, ABD’nin ithalatı kesmesi durumunda yükleri diğer ülkelere yönlendirmenin mümkün olup olmadığı üzerinde duruyor" dendi.

Haberde aynı zamanda, yaklaşık 40 milyon varil Suudi petrolünün yolda olduğu ve önümüzdeki haftalarda ABD’ye ulaşması gerektiği bilgisi de yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde ABD Enerji Bakanı Dan Brouillette yaptığı açıklamada, ülkenin petrol ve doğalgaz sektörüne destek sağlama amacıyla tüm seçenekleri incelediğini, buna Suudi Arabistan’dan petrol ithalatının yasaklanmasının da dahil olduğunu söylemişti.

Suudi petrolünün en büyük alıcılarının büyük kısmı ABD’nin batı kıyısı boyunca yer alıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin (EIA) verilerine göre, Suudi petrol ithalatının yaklaşık yarısı bu bölgeye gidiyor. 17 Nisan 2020 tarihi itibariyle bölgedeki depoların doluluk oranı yüzde 66’ı buldu.

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