Samanyolu Haber /Dünya / ABD, petrol üretimi ve tüketiminde yine lider oldu /18 Haziran 2020 12:53

ABD, petrol üretimi ve tüketiminde yine lider oldu

ABD, 6 yıl üst üste dünyanın en fazla petrol üreten ülkesi oldu. Petrol üretiminde Suudi Arabistan ikinci, Rusya ise üçüncü oldu.

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ABD, dünya genelinde petrol üretimi ve tüketiminde geçen yıl ilk sıradaki yerini korudu.

"BP 2020 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu"ndan derlenen bilgilere göre, küresel petrol üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,1 azalarak günlük ortalama 95 milyon 192 bin varil oldu.

Geçen yıl dünya genelindeki petrolün yüzde 17,9'u ABD'de üretildi. Böylece ABD, 6 yıl üst üste dünyanın en fazla petrol üreten ülkesi oldu.

ABD'nin petrol üretimi 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 11 artışla günlük 17 milyon 45 bin varile ulaştı. Ülkede petrol üretimi 2018'de günlük 15 milyon 360 bin varil seviyesindeydi.

Günlük ortalama petrol üretimi yüzde 3,5 düşüşle 11 milyon 832 bin varile gerileyen Suudi Arabistan ise petrol üretiminde ikinci sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde, Rusya'nın günlük ortalama petrol üretimi ise yüzde 0,9 artışla 11 milyon 540 bin varile çıktı. Böylece Rusya, dünyanın en fazla petrol üreten üçüncü ülkesi oldu.

Ayrıca, geçen yıl küresel petrol üretiminde Suudi Arabistan'ın payı yüzde 12,4 olurken, Rusya'nın ise yüzde 12,1 seviyesinde gerçekleşti.
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