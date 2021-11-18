ABD, Pfizer'ın geliştirdiği ilaçtan 10 milyon doz satın aldı

ABD Başkanı Joe Biden, Pfizer şirketinin geliştirdiği ve hastaneye yatma ile ölüm oranlarını yüzde 89 azalttığı açıklanan Covid-19 hapından ön siparişle 10 milyon doz aldıklarını açıkladı. Biden, hapların teslimatının 2021 sonundan itibaren başlayacağını ve herkesin bu ilaca ücretsiz olarak ulaşabilmesi için hazırlıkların yapıldığını da açıkladı.







Pfizer, Paxlovid adlı hapın acil kullanım onayı alması için dün ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne başvuruda bulunmuştu.





Amerikan ilaç şirketi Pfizer, çalışmalarını tamamladığı Covid-19 ilacının, hastaneye yatma ve ölüm oranlarını yüzde 89 azalttığını açıklamıştı. Virüsün üremek için ihtiyaç duyduğu enzimi engelleyecek şekilde tasarlanan Paxlovid, 5 gün boyunca, günde 2 kez 3 hap şeklinde uygulanıyor. Düşük dozlu antiviral Ritonavir ile alındığında vücutta daha uzun süre kalıyor.