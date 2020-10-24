Samanyolu Haber /Dünya / ABD polisi bir siyahı yakın mesafeden vurdu /24 Ekim 2020 16:38

ABD polisi bir siyahı yakın mesafeden vurdu

Kaliforniya eyaletinin San Bernardino kentinde bir siyah vatandaş polis tarafından vurularak öldürüldü. İçki dükkanının otoparkında 'araçların üzerinden atladığı' öne sürülen 35 yaşındaki Mark Matthew Bender Jr.'ın, 'talimatlara uymadığı ve silahlı olduğu' iddia edildi.

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, 'talimatlara uymadığı' iddia edilen siyah vatandaş polis tarafından vurularak öldürüldü. San Bernardino kentinde, 35 yaşındaki Mark Matthew Bender Jr.'ın bir içki dükkanının otoparkında 'araçların üzerinden atladığı' öne sürülerek gelen ihbar telefonunun ardından olay yerine giden polisler, Bender Jr.'ın talimatlara uymadığını ve silahlı olduğunu iddia etti.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, bir polisin Bender Jr.'i yere düşürdüğü ve birkaç saniye sonra polisin dört el ateş aterek Bender Jr.'ı vurduğu kaydedildi. "Şüpheli içki dükkanına girmeye çalışıyordu" diyen San Bardiono polis şefi John Echevarria, Bender Jr.'in cebinden silah çıkardığını söyledi. 
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