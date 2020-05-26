Samanyolu Haber /Dünya / ABD polisi gözaltına almaya çalıştığı kişiyi boğarak öldürdü /26 Mayıs 2020 21:06

ABD polisi gözaltına almaya çalıştığı kişiyi boğarak öldürdü

ABD polisinin, gözaltına almaya çalıştığı bir kişiyi bu sırada boğarak ölümüne neden olduğu ifade edildi.

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ABD’nin Minneapolis eyaletinde dolandırıcılık suçuyla yakalanan bir kişi, kendisini gözaltına almaya çalışan polisler tarafından boğularak öldürüldü.

sol.org.tr'de yer alan habere göre ABD’nin Minneapolis eyaletinde dolandırıcılık suçuyla yakalanan bir kişi, kendisini gözaltına almaya çalışan polisler tarafından boğularak öldürüldü. ABD polisi dizi ile şüphelinin ensesine yaslayarak nefessiz bıraktı. Yerde yüzüstü yatan adamın defalarca “Nefes alamıyorum” sözlerine aldırış etmeyen polis, adamın üstüne tüm gücüyle yüklendi. Polisin bu hareketi sonrası şüphelinin solunum yolları tıkandı.
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