ABD Postasına ek kaynak tasarısı Temsilciler Meclisi’nden geçti

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Söz konusu değişiklikler Cumhuriyetçi Parti'ye yaptığı bağışlarla ve Başkan Trump'ın müttefiki olmasıyla bilinen, geçen Haziran ayında da USPS Genel Müdürlüğü'ne atanan Louis DeJoy tarafından uygulamaya konmuştu.

Kasım ayında düzenlenecek Başkanlık seçimleri sırasında Corona virüsü salgını nedeniyle ülkede daha önceki seçimlerde olmadığı kadar çok oyun posta yöntemiyle kullanılması bekleniyor.

Temsilciler Meclisi’nde 150’ye karşı 257 oyla kabul edilen tasarı ülke genelinde askıya alınan, hizmet kısıtlamaları, fazla mesailerin kaldırılması ve posta düzenleme cihazlarıyla posta toplama kutularının kaldırılması gibi değişikliklerin geri alınmasını öngörüyor. Başkan Donald Trump’ın veto edeceğini söylediği tasarıya meclisteki 20’den fazla Cumhuriyetçi de destek verdi.





ABD Kongresi'nde geçen Cuma ilk kez ifade veren Louis DeJoy, başkanlık seçimi sürecinde posta hizmetlerinin "güvenli ve zamanında" yürütüleceği güvencesini vermişti.





ABD Posta Hizmetleri Genel Müdürü Louis DeJoy, 18 Ağustos 2020 Salı günü Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile yapacağı görüşmeye giderken





Ancak DeJoy, Senato İç Güvenlik ve Hükümet İşleri Komisyonu'ndaki oturumda, son haftalarda hizmet dışı bırakılan posta tasnif makinelerinin ve posta kutularının yeniden devreye sokulmayacağını söylemiş ve buna gerekçe olarak bu makinelere ihtiyaç olmamasını göstermişti.





DeJoy hafta başında da posta ile oy kullanılmasında gecikmeye neden olacağı öne sürülen değişikliklerin, başkanlık seçimlerinin yapılacağı 3 Kasım’a kadar dondurduğunu açıklamış, daha fazla makine ve kutunun kaldırılmayacağını kaydetmişti.





16 Mayıs 2020 - Portland, Oregon'da bir seçmen ön seçimler için oyunu posta yoluyla kullanırken





Temsilciler Meclisi’ndeki oylama öncesinde mecliste çoğunlukta olan Demokratlar’ın lideri Nancy Pelosi DeJoy’un değişiklik sözüne şüpheyle yaklaştı. Pelosi, DeJoy’un sözlerine değil, eylemlerine bakılacağını kaydetti.





Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi ise Demokratlar’ı basında USPS’te yapılan değişikliklerin operasyonel hedefler yerine siyasi hedeflerle yapıldığı şeklinde çıkan sansasyonel haberlere fazla itibar etmekle eleştirdi. Açıklamada tasarının Kongre’nin her iki kanadından da geçmesi durumunda Bütçe ve Yönetim Ofisi tarafından Başkan’a tasarıyı veto etmesinin tavsiye edileceği bildirildi.





ABD Posta Hizmetleri sorumlu yetkilisi Louis DeJoy'un evinin önünde düzenlenen protesto gösterisi.





Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’nun ise tasarıyı onaylaması beklenmiyor.





Pelosi konuyla ilgili yaptığı açıklamada ‘‘Kamuoyunun tepkisi her şeydir. Yakında seçmenlerinden haber almaya başlayacaklar. Oy pusulalarının zamanında ulaşmaması, reçetelerin özellikle de savaş muhariplerine ulaşmaması tüm ülkemizi olumsuz etkileyecek bir krize neden olacaktır’’ dedi.





Başkan Trump sık sık posta yoluyla oy kullanmanın seçimlerde hile ve yolsuzluğa neden olacağını söylüyor.