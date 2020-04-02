ABD raporu: Çin korona rakamlarını gizledi, sonucu örtbas etti

Bloomberg'in, adını açıklamadığı 3 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Amerikan istihbaratı, Çin'in Covid-19 salgınının gerçek boyutlarını tüm dünyadan sakladığına dair bir rapor hazırladı.







Euronews'te yer alan habere göre söz konusu gizli rapor geçen hafta Beyaz Saraya sunuldu.







Raporda Çin'in ülkedeki Covid-19 kaynaklı vaka ve can kaybı sayılarını bilerek gizlediğine dair bilgiler yer aldı.





Çin'in, salgının 2019'un sonunda Vuhan'da başlamasının ardından, sadece belirti gösteren hastaları istatistiklere dahil ettiğinin vurgulandığı haberde, Hubei eyaletindeki binlerce cenaze görüntülerinin de şüphe çektiği kaydedildi.





ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Çin'in paylaştığı verilere yönelik yaptığı açıklamada, Pekin'in gerçek rakamları örtbas ettiğine dair rapor aldığını doğrulamadı ancak "Çin'in paylaştığı rakamlar çok hafif." ifadelerini kullandı.





Öte yandan haberde, Çin'in yanı sıra İran, Rusya, Kuzey Kore, Suudi Arabistan ve Mısır'ın açıkladığı rakamların da şaibeli olduğu kaydedildi.