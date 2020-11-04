Samanyolu Haber /Dünya / ABD resmen Paris İklim Anlaşması’ndan çekildi /04 Kasım 2020 20:42

ABD resmen Paris İklim Anlaşması’ndan çekildi

ABD, ülkelerin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı hazırlıklı olması, sera gazı emisyonunu azaltan çevreci ve sürdürülebilir girişimlerin desteklenmesi gibi maddelerin öne çıktığı Paris İklim Anlaşması’ndan resmi olarak ayrıldı.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk kez 2017'de duyurduğu çekilme kararı ABD başkanlık seçimlerinin yapıldığı gün yürürlüğe girdi. ABD, anlaşmadan resmi olarak çekilen ilk ülke oldu. Söz konusu çekilme kararı Demokratlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Dünya Kaynakları Enstitüsü Uluslararası İklim Girişimi Direktörü David Waskow, "Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmek, yukarı doğru giden bir yürüyen merdivenden aşağı inmeye çalışmak gibi” açıklamasını yaptı.

Demokrat aday Joe Biden, seçimi kazandığı takdirde Paris İklim Anlaşması'na yeniden katılma sözü vermişti.Trump, anlaşmanın Amerikan ekonomisinde 3 trilyon dolar ve 6,5 milyon istihdam kaybına yol açacağını iddia etmişti.

İklim anlaşması, 190'dan fazla ülke tarafından imzalanmıştı.

Trump'ın selefi Barack Obama'nın en büyük destekçisi olduğu ve müzakerelerine liderlik ettiği anlaşmanın ana hedefi, küresel ortalama sıcaklık artış limitinin yüzyılın sonuna kadar 1,5 ile 2 derece arasında sınırlandırılması olarak belirlenmişti.
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