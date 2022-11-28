ABD, robotlara 'güç kullanma ve öldürme' yetkisi vermeyi tartışıyor

Robotların, 'herhangi bir kişiye güç kullanması' daha önce yasaklanmıştı ancak San Francisco polisi, görevlerde kullandıkları robotların insanlara güç uygulayabilmesi hatta gerekirse etkisiz hale getirebilmesi için yetki vermek istiyor.







ROBOTLARIN SİLAH OLARAK KULLANILMASI



San Francisco polisinin önergesine göre, "Robotlar, yalnızca halkın ya da memurların hayatını kaybetme riskinin olduğu ve San Francisco Polis Departmanı'nın kullanabileceği diğer yolların beyhude olduğu durumlarda ölümcül güç kullanabilir."





Robotlar, San Francisco polisi tarafından şimdiye dek insanları tehdit edecek bir şekilde kullanmadığı için Eyalet tarafından bir silah olarak değerlendirilmedi. Ancak ABD'nin Dallas gibi diğer eyaletlerinde robotlar, daha önce çeşitli operasyonlarda silah olarak kullanıldı.





2016 yılında, bomba imha görevi için tasarlanmış Remotec F5A adlı bir robot, suikast bombacısı olarak kullanıldı ve üzerine bağlanmış bombalar sayesinde daha önceden beş polis memurunu öldürmüş bir keskin nişancıyı öldürdü.





İLK ROBOTİK KANUNUNU HATIRLATTILAR

Öte yandan, robotları silah olarak kullanma fikrinin güvenliğinden endişe duyan birçok kişi, söz konusu teklife karşı Isaac Asimov'un ilk robotik kanununu hatırlattı:





"İlk kanun, bir robotun bir insana zarar vermemesi ya da tepkisiz kalarak bir insanın zarar görmesine izin vermemesidir."





ONAY BEKLENİYOR

San Francisco polis departmanı, eğitim ve simülasyonlarda, suçluların yakalanmasında, kritik olaylarda, acil durumlarda, arama emrinin infazında ya da şüpheli cihaz değerlendirmelerinde kullanılan 12 robota sahip.





Yerel Kurallar Komitesi yeni politikayı onaylamış olsa da San Francisco Denetim Kurulu şartları hala inceliyor.





Robotların artık insanlara saldırmak ve hatta öldürmek için kullanılıp kullanılmayacağına, San Francisco Denetim Kurulu'nun önümüzdeki hafta konuyla ilgili yapacağı açıklamada karar verilecek.