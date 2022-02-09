ABD, Rus elçiyi sınır dışı mı edecek?

Sputnik Türkiye'de yer alan ve Maksim Blinov imzası taşıyan habere göre Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Beyaz Saray’ın onu sınır dışı etme tehditlerinden vazgeçmediğini belirtti. Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Beyaz Saray’ın onu sınır dışı etme tehditlerinden vazgeçmediğini belirtti.





Antonov, basın mensuplarına açıklamasında, ABD idaresinin onu sınır dışı etme ihtimaliyle ilgili soruya, “ABD’nin bu duruşunu doğruluyorum. Gerçekten de durum değişmedi, daha önce söylediğim gibi kalıyor” dedi.





ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Rusya’nın, ABD’nin Moskova Büyükelçisinin koruyucularına vize vermemesi durumunda, onu sınır dışı etmekle tehdit ettiğini belirten Antonov, “Bu, Amerikalıların, Moskova ve Washington’daki diplomatik varlık düzeyini düşürme ihtimalini göz önünde bulundurduğu anlamına geliyor” ifadesini kullandı.







