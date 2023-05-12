Samanyolu Haber /Gündem / ABD Rus oligarkın parasını Ukrayna’ya verdi /12 Mayıs 2023 11:47

ABD Rus oligarkın parasını Ukrayna’ya verdi

ABD Adalet Bakanlığı Kremlin yönetimine yakın muhafazakar Rus iş insanı Konstantin Malofeyev'e ait dondurulmuş 5,4 milyon dolarlık varlığı Ukrayna’ya verdi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA


Ukrayna'nın yeniden yapılandırılmasına kullanılmak üzere ABD Dışişleri Bakanlığı'nın kullanımına tahsis edilen varlıklar bir emsal teşkil edecek. 

İlgili açıklamayı yapan Başsavcı Merrick Garland, uygulamanın ilk olduğunu ve devamının geleceğini söyledi.

Rus iş insanı Malofeyev'in Texas eyaletinde bir bankaya 5,4 milyon dolarlık yatırım yaptığı, el konulan varlıkların bu yatırımlardan oluştuğu öğrenildi.   Geçtiğimiz yıl Nisan ayından beri ABD’nin yaptırım listesinde olan Rus muhafazakar yayın grubu Tsargrad Tv'nin sahibi Malofeyev’i ABD, 2014’ten itibaren Rusya lehine faaliyet gösteren ayrılıkçılara destek vermekle suçluyor.  

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyon sonrası Kremlin’e yakın oldukları gerekçesiyle ABD ve AB’de mal varlıklarına el konulan Rus oligarklara yönelik emsal teşkil edecek yeni bir karar gelmiş oldu.
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