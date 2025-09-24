ABD-Rusya arasında 'kağıttan kaplan' polemiği

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'yı ekonomik sorunları ve Ukrayna ile bağlantılı olarak "kâğıttan kaplan" diye nitelendirmesine Rusya'dan alaycı yanıt geldi.





DW Türkçe'nin haberine göre Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın dünyada "ayı" olarak tabir edilmesine atıfta bulunarak "Rusya kesinlikle bir kaplan değildir. Rusya daha ziyade bir ayıya benzetilir. Kâğıttan ayı diye bir şey yoktur. Rusya gerçek bir ayıdır" ifadelerini kullandı.





Boz ayı, güç ve dayanıklılık gibi özelliklerine atfen yüz yıllardır Rusya'nın sembolü olarak biliniyor.





Trump BM Genel Kurul toplantıları marjında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşme sonrasında gazetecilere konuşmuş, ifadelerinde Rusya'ya karşı söylem değişikliği dikkat çekmişti. Trump, Ukrayna'nın Avrupa ülkelerinin de yardımıyla Rusya'nın ele geçirdiği tüm toprakları geri alabileceğine inandığını belirterek Rusya'nın büyük ekonomik sorunlarla karşı karşıya bir "kâğıttan kaplan" olduğunu söylemiş ve Ukrayna'ya hemen harekete geçmesini tavsiye etmişti.





Peskov: Operasyonu sürdürmek dışında seçeneğimiz yok

Rus RBC kanalına konuşan Peskov Trump'a yanıt olarak Rus ordusunun Ukrayna'da ilerlemeyi sürdürdüğünü ve cephedeki dinamiklerin çok açık bir şekilde ortada olduğunu söyledi.





Ukrayna'da yürütülen "özel askerî operasyon"u devam ettirme dışında bir seçenekleri bulunmadığını belirten Peskov, "Bunu ülkemizin hem bugünü hem yarını için yapıyoruz. Gelecek nesiller için yapıyoruz. Bu nedenle başka bir seçeneğimiz yok" dedi.





Peskov Rus ekonomisinin durumuyla ilgili olaraksa "ekonominin çeşitli sektörlerinde tansiyon ve sorunlar yaşanmasına rağmen makroekonomik istikrarın korunduğunu" belirtti.





Donald Trump'ın Başkan seçilmesi sonrasında Rusya ile ABD arasında beklenen yeniden yakınlaşma süreci ise beklenen sonucu vermedi. Peskov, yeniden yakınlaşma sürecinin "neredeyse sıfır sonuç verdiğini" belirterek ilişkilerde yeni başlangıç sürecini "ağır aksak" diye nitelendirdi.