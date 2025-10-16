Samanyolu Haber /Dünya / ABD-Rusya arasında Ukrayna gerilimi: 'Savaş durmalı, yoksa bedelini ödeyeceksiniz!' /16 Ekim 2025 13:00

ABD-Rusya arasında Ukrayna gerilimi: 'Savaş durmalı, yoksa bedelini ödeyeceksiniz!'

Washington’dan gelen son açıklamalar, İsrail-Hamas geriliminin şekillenmesi ile Ukrayna savaşına odaklanmayı gösteriyor.

ABD-Rusya arasında Ukrayna gerilimi: 'Savaş durmalı, yoksa bedelini ödeyeceksiniz!'

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi çağrısında bulunurken, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yapacağı görüşmede, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı taarruz planlarını ve uzun menzilli silah taleplerini ele alacaklarını açıkladı.

Pete Hegseth, Rusya’ya sert bir uyarıda bulunarak, “bu trajediye son vermek, anlamsız kan dökülmesini durdurmak ve müzakerelere oturmak zamanı geldi” dedi.

ABD Savunma Bakanı, “eğer savaş yakın zamanda sona ermezse, ABD ve müttefikleri, Rusya’nın devam eden saldırganlığı için ödemesi gereken bedeli uygulayacak.” ifadelerinde bulundu.
