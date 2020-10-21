ABD-Rusya Nükleer Silah Anlaşmasında olumlu sonuç









Washington, Moskova’nın anlaşmanın süresinin bir yıl daha uzatılması teklifini, bu bir yıl boyunca her iki tarafın da nükleer savaş başlıklarının mevzilendirilmesinin durdurulması koşuluyla olumlu karşıladı.





Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada iki ülkenin konuyla ilgili tutumunun birbirine daha yaklaştığı belirtildi.





Açıklamada “Rusya, New START anlaşmasını bir yıl uzatarak, bu dönemde ABD ile birlikte mevcut nükleer savaş başlıklarının sayısını değiştirmemeye siyasi olarak bağlı kalacaktır’’ denildi.



