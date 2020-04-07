ABD: Rusya ve Katar FIFA yöneticilerine rüşvet verdi

Yıllardır Rusya ve Katar'ın Dünya Kupası organizasyonlarını elde etmek için rüşvet verdiği iddia ediliyordu, bu suçlamalar ilk kez ABD yargısına taşındı.







Euronews'te yer alan haberde Pazartesi günü yayınlanan iddianameye göre, eski Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu Başkanı Jack Warner, Rusya'ya oy verme karşılığında 5 milyon dolarlık rüşvet aldı.





Warner'in yanı sıra, eski Guatemala Futbol Federasyonu Başkanı ve FIFA yürütme kurulu üyesi Rafael Salguero'nun da Rusya adaylığını destekleme karşılığında kendisine bir milyon dolar vaat edildiği ileri sürüldü.





Belgede, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesine ilişkin, eski Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) Başkanı Ricardo Teixeira ve hayatını kaybeden eski Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (Conmebol) Başkanı Nicolas Leoz'dan oyları kaşılığında rüşvet aldıkları iddia edildi.





Brooklyn Savcısı Richard Donoghue, ödemelerin karmaşık bir paravan şirket ağı üzerinden yapıldığını ifade etti.





Fransa yargısı '2022 Dünya Kupası'nı soruşturuyor





Geçen aralık ayında, Fransa’da FIFA 2022 Dünya Kupası organizasyonunun Katar'a verilmesiyle ilgili Ulusal Mali Savcılık Bürosunun yürüttüğü inceleme, soruşturma hakimine devredilmişti.





Eski UEFA Başkanı Michel Platini'nin 2022 Dünya Kupası’nın "rüşvet kaşılığında" Katar'a verilmesinde önemli rol oynadığı iddia ediliyor.





"Kamu görevlisi olmadan aktif ve pasif rüşvette karışmakla" suçlanan Platini, Fransız polisinin Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OCLCIFF) tarafından sorgulanmıştı.