Samanyolu Haber /Dünya / ABD, Rusya’ya yaptırım baskısını artırıyor /20 Eylül 2024 12:28

ABD, Rusya’ya yaptırım baskısını artırıyor

ABD, hem Rusya’nın yaptırımları aşmasına yardımcı olan ülkelere yönelik yaptırımları hem de Rus kaynaklarına baskıyı artırıyor.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

ABD’den Rus petrolüne yönelik yaptırımların daha da sıkılaştırmaya yönelik açıklama geldi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Daleep Singh, yaptırımların hem Rus petrolünün dünya pazarındaki arzını hem de taşımacılığını etkileyeceğini açıkladı.

Singh’e göre bu kısıtlamalar, gölge tanker filosunu ve Rusya’nın petrol piyasalarına sunabileceği miktarları da hedef alacak. Singh, kısa vadede (6 ay ile 3 yıl arasında) Rusya’nın petrol gelirlerini azaltmayı amaçladıklarını belirterek, yaptırımlar ve diğer araçlarla hidrokarbonların izlenmesi gerektiğini ifade etti.

ABD’nin bu yeni yaptırım hamlesi, Rusya’nın enerji gelirlerini azaltma stratejisi çerçevesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Rusya ile iş yapan ülkelere baskı arttı

Ayrıca, Washington Rusya ile iş yapan üçüncü ülkelere de baskıyı artırdı.

ABD Başkanı’nın Ulusal Ekonomi Danışmanı Lael Brainard, bu girişimin Amerikan yaptırımlarının daha etkili olması için gerekli olduğunu belirtti.
Brainard, Washington’daki Dış İlişkiler Konseyi’nde yaptığı konuşmada, ticaretin yön değiştirmesi ve bazı ülkelerin alternatif mekanizmalar bulmasıyla birlikte yaptırımların da bu yeni duruma uyum sağlaması gerektiğini vurguladı.

Amerikan kısıtlamalarının yalnızca müttefik ülkelerle koordinasyon halinde olduğunda etkili olduğunu belirten Brainard, bu nedenle ittifakları yeniden inşa etmenin ve ortak eylemleri geliştirmenin önemine dikkat çekti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz da benzer bir tutum sergileyerek, Rusya’ya yönelik yaptırımların ve bunların aşılmasına karşı mücadelelerin uzun süre gündemde kalacağını ifade etmişti.

ABD’nin bu yeni yaptırım hamlesi, Rusya’ya destek veren veya yaptırımları dolaylı olarak aşmasına katkıda bulunan ülkeleri de hedef alacak, böylece küresel çapta daha sıkı bir ekonomik baskı oluşturmayı amaçlayacak.
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