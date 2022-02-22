ABD, Rusya'ya karşı harekete geçiyor

Rusya-Ukrayna krizinde 22 Şubat'ta öne çıkanlar gelişmeler:



08.00: Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov Twitter hesabından açıklama yaptı. Reznikov, "Kremlin Donetsk ve Luhanks’ı tanımadı. Kremlin Ukrayna’ya karşı saldırganlığını kabul etti. Kendimize güveniyoruz ve sakiniz. Egemenliğimizi savunmaya hazırız ve muktediriz. Dünya buna sessiz kalamaz" dedi.



07.40: Reuters'ın bir ABD'li yetkiliden aktardığı habere göre, ABD ve müttefikleri bugün Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar duyuracak.



06.09: Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukranya'nın bir "askeri macera"ya yakın olduğunu söyledi ve "Donbas'ta yeni bir katliama izin vermeye niyetimiz yok" dedi.



05.35: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusu konusunda adım atması üzerine daha önce başkent Kiev'den Liyv kentine çektikleri ABD diplomatlarını geçici süreliğine Polonya'ya çektiklerini açıkladı.



03.14: ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Jonathan Finer, "Rusya'nın askeri eylemlerde bulunacağına eminiz. Mevcuttaki tüm işaretler diplomatik değil askeri adımları işaret ediyor. Eğer Rusya daha fazla askeri eylemde bulunursa, ne başkanlarla ne de dışişleri bakanlarıyla ABD-Rusya arasında diplomatik görüşmeler yapılabilir" açıklamasında bulundu.



03.00: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ukrayna'nın uluslararası sınırları, Rusya'nın açıklamalarını dikkate almadan olduğu şekilde kalacaktır" açıklamasını yaptı.



02.50: ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Ukrayna'da yaşanan son gelişmeleri görüştü.



02.46: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD, İngiltere ve Fransa'nın çağrısıyla bu sabah "Ukrayna" gündemi ile toplanacak.



02.23: Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Biden'ın, Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığını açıkladığı iki bölge ile ABD'li kişi ve kurumların ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararnameyi imzaladığı" belirtildi.



02.15: Daha önce Kiev'den Lviv'e taşınan ABD Büyükelçiliği, Polonya'ya taşınacak.



01.36: Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Donetsk ve Lugansk'ı tanıma kararının ardından açıklama yaptı. Bakanlık, Rusya'nın kararının kabul edilemez olduğunu vurguladı ve sağduyu çağrısı yaptı.



00.55: Rusya Devlet Başkanı Putin, "Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını onaylıyorum" dedi. Putin'in açıklamasının ardından rublede sert düşüş yaşanırken, petrol fiyatları ise arttı.



00.54: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, acil bir ulusa sesleniş hazırladığını ve sonrasındaki AB Konseyi Başkanı Michel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini söyledi.



00.40: Reuters, Putin'in Ukrayna'nın doğusunda barış gücü operasyonu talimatı verdiğini duyurdu. Edinilen bilgiye göre Rus ordusu Donbass'a girdi.



04.00: Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rusya'nın yasadışı eylemlerine karşı ağır yaptırımlar uygulaması gerektiğini vurguladı.



05.00: Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgenin bağımsızlığını tanıması üzerine acil toplandı.



05.20: ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, BM'de konuşuyor. Greenfield, Putin'in savaş için bahane ortaya koymaya çalıştığını söyledi. Greenfield, "Rusya eğer saldırıya devam ederse, Hızlı ve çok sert bir yanıt ile karşılaşacak " dedi.



06.00: BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Ukrayna'nın çağrısı ile acil toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde, bölgedeki tehlikeli gelişmelerden çok büyük endişe duyduklarını aktardı.