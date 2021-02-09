ABD Rusya'ya karşı Norveç'e B-1 bombardıman uçakları konuşlandırıyor

Amerikan Hava Kuvvetleri'nin, Norveç'e B-1 bombardıman uçakları konuşlandıracağı belirtildi. CNN'e konuşan kaynaklar, Kuzey Kutup bölgesinde Rusya'ya 'mesaj verilmesinin' amaçlandığını söyledi.





Buna göre, Norveç'teki Orland Hava Üssü'ne dört adet B-1 bombardıman uçağı ve yaklaşık 200 askeri personel konuşlandırılacak. Kaynaklar, bu güçlerin Kuzey Kutup bölgesinde ve Rusya'nın kuzeybatısında kalan hava sahasındaki faaliyetlerine üç hafta içinde başlayacağını söyledi. Haberde, 'ABD'nin, Norveç sınırı yakınındaki herhangi bir Rus saldırganlığına karşı müttefiklerini savunacağını göstermek istediği' belirtildi.





ABD'nin Kuzey Kutup bölgesindeki faaliyetleri bugüne dek İngiltere üzerinden yürütülüyordu. Norveç'e bombardıman uçağı ve askeri personel konuşlandırılması bir ilk teşkil ediyor.





Rusya'dan habere ilişkin henüz bir açıklama gelmiş değil.

