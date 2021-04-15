Samanyolu Haber /Gündem / ABD, Rusya'ya yeni mali yaptırıma hazırlanıyor /15 Nisan 2021 13:36

ABD, Rusya'ya yeni mali yaptırıma hazırlanıyor

ABD'nin Moskova'ya uygulamaya hazırlandığı yeni yaptırımların Rusya'nın devlet borcunu hedef alacağı belirtildi.

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ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasıyla Washington-Moskova ilişkilerinde gerilim artarken yeni yaptırımlar uygulanacağına dair haberler ABD basınında geniş biçimde yer almaya devam ediyor.

New York Times (NYT) gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ABD'nin önümüzdeki günlerde açıklayacağı ifade edilen yaptırımlar Rusya'nın devlet borcunu da hedef alacak.

Daha önce Bloomberg'in Beyaz Saray muhabiri, Washington'un hükümet ve istihbarat yetkililerinin de aralarında bulunduğu 12 Rus vatandaşı ve 20 kuruma, ABD seçimlerine müdahale iddiaları ve 'SolarWinds' siber saldırılarını gerekçe göstererek yaptırım uygulamayı planladığını bildirmişti.

Wall Street Journal ise, Başkan Biden'ın Rus devlet tahvillerine sahip ABD'li bankaların ticari işlemlerine yönelik yasakların genişletilmesini öngören bir kararname yayınlanacağını yazmıştı.

SolarWinds saldırılarında hackerlar, Teksas merkezli bilişim şirketi SolarWinds'in geliştirdiği ağ yönetim yazılımına müdahale ederek, aralarında hükümet kurumlarının da yer aldığı bazı önemli kurumların sistemlerine erişim sağlamıştı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, şubat sonunda yaptığı açıklamada 'geçen yılki SolarWinds saldırısı nedeniyle Rusya'ya verilecek yanıtın görülmüş ve görülmemiş araçların karışımından oluşacağını' belirtmişti.
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