ABD, Rusya'yı kızdırdı: 'Kırmızı çizgilerimizi alaya alıyor, bunu yapmamalılar'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Ukrayna'ya Rusya'nın derinliklerine saldırı düzenleme kapasitesi de bulunan uzun menzilli JASSM seyir füzesi sağlaması için anlaşmaya yakın olunduğuna ilişkin haberleri değerlendirdi. Lavrov, ABD'nin Rusya'nın kırmızı çizgilerini alaya aldığını ama bunu yapmaması gerektiğini söyledi.







Reuters haber ajansının aktardığına göre, Bakan Lavrov, "Beni hiçbir şey şaşırtmaz. Amerikalılar halihazırda kendilerine koydukları eşiği aştı. Kışkırtılıyorlar ve (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy bunu görüp bundan faydalanıyor" diye konuştu. Rusya Dışişleri Bakanı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama şunu anlamalılar: Burada bizim kırmızı çizgilerimizi alaya alıyorlar. Kırmızı çizgilerimizi alaya almamalılar.





'ONLARA KİMSENİN DOKUNMAYACAĞINA İNANIYORLAR'





Washington yönetiminin sınırların nerede olduğunu bildiğini ama Ukrayna'daki savaşta yaşanacak herhangi bir tırmanmanın sonuçlarını daha çok Avrupa'nın yaşayacağına inanmakla hata ettiğini savunan Lavrov, "Onlara kimsenin dokunmayacağına yönelik genetik bir inançları var" diyerek bunun Sovyetler Birliği zamanından bu yana stratejik istikrarın temelini oluşturan tüm ilkelerin altını oyduğunu ileri sürdü. Lavrov, "Bu karşılıklı caydırıcılık hissini bir sebepten kaybetmeye başlıyorlar. Bu, tehlikeli" dedi.





Reuters'ın değerlendirmesine göre, Lavrov, açıklamasında, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kirby'nin ifadelerine gönderme yapıyordu. Kirby, haziran ayında yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Washington yönetiminin 'Üçüncü Dünya Savaşı' peşinde olmadığını defalarca dile getirdiğini söylemiş, Ukrayna savaşında yaşanacak büyük bir tırmanmanın 'olasılıkla Avrupa kıtası boyunca feci sonuçları olabileceğini' belirtmişti. Lavrov, son açıklamasıyla, bir hafta içinde ABD'ye 'olası bir üçüncü dünya savaşının Avrupa ile sınırlı kalmayacağı' yönünde ikinci kez uyarı yapmış oldu.





KREMLİN: NÜKLEER DOKTRİNİMİZDE DEĞİŞİKLİK YAPIYORUZ





Kremlin'den bugün yapılan bir açıklamada ise Rusya'nın nükleer doktrininden değişiklikler yaptığı, bunun sebebinin Washington yönetimi ve müttefiklerinin Ukrayna'daki savaşı tırmandırarak ve Moskova'nın meşru güvenlik çıkarlarına saygısızlık ederek Rusya'yı tehdit etmesi olduğu iddia edilmişti. Fakat açıklamada, ülkenin hangi şartlar altında nükleer silah kullanabileceğini ortaya koyan politika belgesinin nasıl güncelleneceği ya da değişikliklerin ne zaman hayata geçirileceği konusunda bilgi verilmedi.



