Samanyolu Haber /Dünya / ABD sadece bu yıl için hazırlık yapıyor: 60 milyon vak'a, bir milyon civarı ölü /20 Mayıs 2020 10:35

ABD sadece bu yıl için hazırlık yapıyor: 60 milyon vak'a, bir milyon civarı ölü

ABD’de yeni yapılan bir araştırmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin yıl sonuna kadar 3 katına çıkabileceği öngörüldü.

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Washington Üniversitesi Ezcacılık Fakültesi Politika ve Ekonomi Enstitüsü tarafından yapılan araştırma, mevcut sosyal mesafe kuralları aylarca uygulamada kalsa bile, 2020 sonunda Kovid-19 virüsünden ölenlerin sayısının 3 katına çıkacağını ortaya koydu.

Karşılaştırmalı sağlık sonuçları bağlamında yapılan araştırma, Kovid-19 semptomları gösteren hastaların yüzde 1,3’ünün virüsten öldüğünü ve bunun kötü bir grip mevsiminde gripten ölenlere oranla 13 kat daha yüksek olduğunu gösterdi.

Araştırmada görevli sağlık ekonomisti Anirban Basu, Kovid-19 virüsünün bulaşma gücü ve öldürme oranıyla ilgili sonuçları basın açıklamasıyla duyurdu. Basu, "Eğer enfeksiyon ölüm oranı doğruysa, virüs sosyal mesafe kısıtlamaları gevşetilmeden önceki oranlarda yayılmaya devam etse bile, yıl sonunda 350 bin ila 1,2 milyon arasında Amerikalının Kovid-19’dan yaşamını yitireceği anlamına gelir.'' ifadelerini kullandı.

Ölüm sayısının sadece çok ciddi halk sağlığı önlemleri ile azaltılabileceğini ifade eden Basu, "Aksi takdirde virüs, ABD nüfusunun yüzde 10’unu enfekte edebilen tipik bir grip kadar yayılması durumunda, yaklaşık yarım milyon Amerikalıyı öldürebilir." şeklinde uyarıda bulundu.

'Gerçek rakamlar çok daha yüksek'

ABD’de resmi rakamlara göre, 1.5 milyondan fazla virüs vakasının görüldüğünü ve 90 binden fazla kişinin öldüğünü anımsatan Basu, virüsün gerçek etkilerinin bu rakamlardan daha yüksek olduğunu söyledi.

Ülkedeki 33 eyaletinin, 116 değişik bölgesindeki vakaların incelendiği araştırmada, Kovid-19 vakalarında hastalığı hafif belirtilerle geçirmiş veya hiç belirti göstermemiş kişilerin teste tabi tutulmadığı, bundan dolayı elde edilen rakamların gerçekten çok daha düşük olduğu ifade edildi.

Virüsün gripten çok daha bulaşıcı olduğu vurgulanan araştırmada, sosyal mesafe kurallarının gevşetilmesi durumunda tipik bir gribe göre çok daha fazla kişinin Kovid-19’a yakalanacağı öngörülürken, elde edilen veriler ışığında, yıl sonuna kadar Amerikalıların yüzde 20’sinin virüsten enfekte olacağı tahmininde bulunuldu.
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