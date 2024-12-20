Samanyolu Haber /Dünya / ABD Şam'a heyet gönderecek: HTŞ ile ilk temas /20 Aralık 2024 09:35

ABD Şam'a heyet gönderecek: HTŞ ile ilk temas

ABD ile Suriye'de Beşar Esad yönetimini devralan HTŞ arasında ilk resmi temas kuruluyor. ABD Başkanı Joe Biden, HTŞ lideri Abu Muhammed Culani ile görüşme gerçekleştirmek üzere Şam'a heyet gönderme kararı aldı. ABD'de Ortadoğu Sorumlusu üst düzey diplomat Leaf gelecek günlerde Şam'a gidecek.

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ABD ile Suriye'de Beşar Esad sonrası yönetimi devralan HTŞ arasında ilk resmi temas kuruluyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) şu ana dek yaptığı olumlu açıklamaları takip ettiklerini ve somut adımları da görmek istediklerini kaydetti. ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf'ın "gelecek günlerde" Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret edeceği belirtildi.

GÜN BELLİ DEĞİL
Axios haber sitesi, Leaf'ın "gelecek günlerde" Şam'a giderek temaslarda bulunacağını yazdı. Leaf'ın ziyaretinin Esad rejiminin devrilmesinin ardından ABD'nin Suriye'deki geçiş hükümetiyle "diplomatik angajmanının başlamasının bir parçası" olduğu ifade edildi. Adı açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırılan haberde, Leaf'ın temasları hakkında ise bilgi verilmedi.
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