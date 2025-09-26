ABD Savaş Bakanlığı'ndan acil toplantı: Rus savaş uçakları ile karşı karşıya gelinmişti

ABD merkezli CNN'in kaynaklara dayandırdığı habere göre dünya çapında yüzlerce ABD'li general ve amiralin önümüzdeki salı günü Savaş Bakanı Pete Hegseth ile bir toplantı için Virginia'ya çağrıldı.





Öte yandan dün akşam saatlerinde Alaska üzerinde Rus ve ABD uçaklarının karşı karşıya geldiği bildirilmişti. Ancak toplantının nedeni halen belirsiz.





Son haftalarda Avrupa’da Rusya’nın NATO ülkelerine yönelik birçok hava sahası ihlali iddialarının ardından ABD’nin de benzer bir duruma yaklaşması toplantının nedeni hakkında iddialara sebep oldu.





‘NEDENİNİ GENERALLER DE BİLMİYOR’

Birçok yetkili, toplantının Virginia'nın Quantico kentindeki askeri tesiste yapılmasının beklendiğini belirterek, general ve amirallerin kendileri de dahil olmak üzere hiç kimsenin toplantının konusunu veya neden aniden takvime eklendiğini bilmediğini ekledi.





Konuya yakın bir kaynak, grup fiziksel uygunluk testinden Savaş Bakanlığı'nın durumu hakkında brifing almaya, subayların toplu olarak kovulmasına kadar çeşitli teoriler duyduklarını söyledi, ancak nedeni ne olursa olsun, bu kadar çok üst düzey askeri subayın aniden bir araya gelmesi son derece olağandışı.





‘SQUİD GAMES’ OLARAK ANILIYOR

Bir yetkili, “Bu toplantı, genel squid games olarak anılıyor” diye espri yaptı.





Bazı yetkililer, bu kadar çok sayıda üst düzey subayın aynı anda bir yerde toplanmasının güvenlik açısından endişe verici olduğunu da dile getirdi. Bir kongre danışmanı, Hegseth'in “önemli bir yeni askeri harekat veya askeri komuta yapısının tamamen yenilenmesi”ni duyurmayı planlamadığı sürece, bunun için iyi bir neden düşünemediğini söyledi.





PENTAGON GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI DETAY VERMEDİ

Pentagon sözcüsü Sean Parnell, Hegseth'in “önümüzdeki hafta başında üst düzey askeri liderlere hitap edeceğini” doğruladı. Pentagon, toplantının amacı veya talimatın ordudaki tüm general ve amiraller için olup olmadığına dair spesifik soruları yanıtlamadı.





TRUMP KISMEN BİLGİ VERDİ

Perşembe öğleden sonra Oval Ofis'te düzenlenen basın toplantısında, Başkan Donald Trump yaklaşan toplantı hakkında bir soruya “İnsanların dünyanın dört bir yanından bir araya gelmesi güzel değil mi?” diye yanıt verdi.





Trump, toplantının en azından kısmen askeri teçhizatın gözden geçirilmesiyle ilgili olacağını söyledi.





“Dünyanın en iyi ekipmanlarına sahibiz. Birçok general buraya gelmek istiyor. Ayrıca ekipman tesislerini de gezecekler. En yeni silahlar hakkında konuşacaklar.”





HEGSETH GENERALLERİ HEDEF ALIYORDU

Savaş bakanı görevini üstlenmeden önce Hegseth, orduda halen görev yapan general ve amiral kadrosunun çoğuna karşı defalarca küçümseme duygularını dile getirmişti. Geçen yaz bir podcast programına katılan Hegseth, ordunun üst düzey subaylarının üçte birinin, ordunun siyasallaşmasına yönelik bir hareket olarak nitelendirdiği şeye “aktif olarak suç ortağı” olduğunu söyledi.





İkinci bir podcast programında ise, üst düzey subayların “Washington, DC'deki ideologlara” hizmet etmek için “tüm yanlış kurallara göre oynadıklarını” söyledi.







