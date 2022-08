ABD savaş gemileri Tayvan Boğazı’ndan geçti

Senato Ticaret ve Silahlı Hizmetler Komisyonu Üyesi Senatör Marsha Blackburn, Çin'den gelen seyahatleri durdurma baskısına meydan okuyarak Perşembe günü Tayvan'a gitti ve bu ziyaret ABD'li üst düzey yetkililerin bu ay Tayvan'a yaptığı üçüncü ziyaret oldu.





ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinden bu yana yapılan bu tür ilk seyir faaliyeti, Çin'i öfkelendirdi.ABD Donanması, Reuters’ın haberini doğrulayarak, devam eden operasyonu, Chancellorsville ve Antietam kruvaziyer tipi savaş gemilerinin yürüttüğünü söyledi. Bu tür operasyonların tamamlanması genellikle 8 ila 12 saat sürüyor ve Çin ordusu tarafından yakından izleniyor.Son yıllarda ABD savaş gemileri ve bazen de İngiltere ve Kanada gibi müttefik ülkelerden gelen gemiler düzenli olarak boğazdan geçerek, Çin'in tepkisini çekiyor.Pelosi'nin Ağustos ayı başındaki Tayvan gezisini ABD'nin, içişlerine karışma girişimi olarak gören Çin'i çileden çıkardığı yorumları yapılıyor. Bu ziyaretin ardından ada yakınlarında askeri tatbikatlar başlatan Çin, tatbikatlarına halen devam ediyor.ABD Donanması, "Bu (ABD) gemileri, boğazda bulunan kıyı devletlerinin karasularının ötesinde bulunan bir koridordan geçtiler" açıklaması yaptı.Donanmanın açıklamasında, operasyonun, ABD'nin özgür ve açık bir Hint-Pasifik'e olan bağlılığınını gösterdiği ve ABD ordusunun uluslararası hukukun izin verdiği her yerde uçtuğu, yelken açtığı ve faaliyet gösterdiği belirtildi.Çin ordusu takipteÇin ordusunun Doğu Cephe Komutanlığı, gemileri takip ettiğini ve onları uyardığını açıkladı.Açıklamada, "Alandaki birlikler yüksek teyakkuzda ve her an her türlü provokasyonu engellemeye hazır" ifadesi kullanıldı.Tayvan Savunma Bakanlığı, gemilerin güney yönünde seyrettiğini ve kuvvetlerinin gözlem yaptığını ancak "durumun normal olduğunu" söyledi.Pelosi'nin Tayvan ziyaretini yaklaşık bir hafta sonra diğer beş ABD Kongre üyesinden oluşan bir grup izledi ve Çin ordusu da buna ada yakınlarında daha fazla tatbikat yaparak yanıt verdi.Biden yönetimi, Kongre gezilerinin rutin olduğunu yineleyerek Washington ile Pekin arasındaki gerilimin çatışmaya dönüşmesini engellemeye çalıştı.Amerika’nın Tayvan ile resmi bir diplomatik ilişkisi yok ancak adaya kendisini savunması için gerekli araçları sağlaması yasalara bağlı.Çin, Tayvan'ı kendi kontrolu altına almak için güç kullandığını hiçbir zaman reddetmedi.Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin adayı hiçbir zaman yönetmediğini bu nedenle ada üzerinde hiçbir iddiasının olmadığını ve adanın geleceğine yalnızca 23 milyon Tayvanlı’nın karar verebileceğini söylüyor.