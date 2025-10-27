Samanyolu Haber /Dünya / ABD savaş uçağı ve helikopteri Güney Çin Denizi'ne düştü! /27 Ekim 2025 09:33

ABD savaş uçağı ve helikopteri Güney Çin Denizi'ne düştü!

ABD Donanması’na ait ‘USS Nimitz’ uçak gemisinden kalkış yapan bir ‘Sea Hawk’ helikopteri ile bir ‘F/A-18 Super Hornet’ savaş uçağının ayrı kazalar sonucu Güney Çin Denizi’ne düştüğü bildirildi.

ABD Pasifik Filosu’na bağlı USS Nimitz’ten gerçekleştirilen operasyonlar sırasında, Helikopter Deniz Taarruz Filosu 73’e bağlı ‘Battle Cats’ birliğinin bir Sea Hawk helikopteri, yerel saatle 14.54’te rutin bir görev sırasında denize düştü. Arama-kurtarma ekipleri, helikopterde bulunan üç mürettebatı başarılı şekilde kurtardı.

Helikopter kazasının üzerinden yaklaşık 30 dakika geçtikten sonra, Nimitz’ten havalanan bir F/A-18F Super Hornet savaş uçağı da denize düştü. Pilotlar fırlatma koltuklarını kullanarak güvenli bir şekilde tahliye edildi ve gemiye geri döndükleri, sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

ABD Pasifik Filosu, kazalarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve toplam beş personelin güvenli bir şekilde kurtarıldığını duyurdu.
