ABD savaşa dahil olacak mı? Trump İran'a süre verdi





'İRAN AVRUPA İLE GÖRÜŞMEK İSTEMİYOR'





ATEŞKES AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-İran gerilimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İran ile müzakere halinde olduklarını belirtirken "İsrail'e dur demem zor" dedi. İsrail'in savaşta iyi gittiğini savunan Trump "İran o kadar da iyi değil" ifadesini kullandı.İran'ın nükleer silaha ulaşmaya çok yakın olduğu iddiasını tekrarlayan Trump, "İran'ın nükleer silah üretmeye çalıştığına dair kanıt olmadığını söyleyen ABD İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard yanılıyor" dedi.Donald Trump, Cenevre'de yapılan nükleer görüşmelerine ilişkin ise "İran ile bir süredir görüşüyoruz. İran Avrupa ile görüşmek istemiyor, ABD ile görüşmek istiyor. Avrupa'nın görüşmelerden pek fayda sağlayabileceğini düşünmüyorum" diye konuştu.İki ülke arasında en son istenecek şeyin bir kara savaşı olduğunu söyleyen Trump, "İsrail-İran arasındaki bir ateşkesi destekleyebilirim" ifadelerini kullandı. Trump "İran'a en fazla iki hafta mühlet verdiğini" kaydetti.