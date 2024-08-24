ABD savcılığından Timur Cihantimur kararı

İstanbul’da 1 Mart gecesi ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybetmesine ve dört kişinin de yaralanmasına yol açan Timur Cihantimur ile onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok'un yargılandığı davalar devam ediyor.



VOA Türkçe'den Can Kamiloğlu'nun haberine göre, Massachusetts Eyalet Bölge Başsavcısı Vekili Joshua S. Levy, Cihantimur’un yargılandığı mahkemeye sunduğu dilekçede sanığın Türkiye’ye iade edilmesiyle ilgili kararın yapılacak duruşma öncesinde alınmasını istedi.



Başsavcı Vekili, mahkemeden ayrıca Cihantimur’un taksirle adam öldürme ve yaralanmaya neden olma suçundan iki ülke arasındaki anlaşmaya göre Türkiye'ye iade edilebilir olduğunu tasdik etmesi için kararını ABD Dışişleri Bakanlığı’na sunmasını talep etti.



Savcılık sanık avukatlarının yaptığı davanın düşürülmesi talebine de itiraz etti.