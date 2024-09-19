Samanyolu Haber /Dünya / ABD Savunma Bakanı Austin, İsrail ziyaretini erteledi /19 Eylül 2024 21:59

ABD Savunma Bakanı Austin, İsrail ziyaretini erteledi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Hizbullah ile yaşanan gerilim nedeniyle 22 Eylül'de İsrail'e yapmayı planladığı ziyaretin ertelendiği bildirildi.

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Hizbullah ile yaşanan gerilim nedeniyle 22 Eylül'de İsrail'e yapmayı planladığı ziyaretin ertelendiği bildirildi.

İsrail basınında yayımlanan haberde, ziyaretin bilinmeyen bir tarihe ertelendiği belirtildi.

BirGün'de yer alan habere göre, adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, Austin'in ziyaretinin Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması nedeniyle İsrail ile Hizbullah arasında artan gerilim nedeniyle ertelendiğini ifade etti.

ABD Savunma Bakanı Austin'in Hizbullah ile yaşanan gerilimi görüşmek üzere İsrail'i ziyaret etmeyi planladığı bildirilmişti.

LÜBNAN'DA ÇAĞRI CİHAZLARI VE TELSİZLERİN PATLATILMASI

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı.

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 25 kişi öldü, 608'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
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