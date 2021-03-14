Samanyolu Haber /Gündem / ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’den Pekin’e net mesajlar /14 Mart 2021 15:19

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’den Pekin’e net mesajlar

Bir haftalık Asya seyahatine başlayan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bölgenin en büyük gücü Çin’e karşı müttefik ülkelerle askeri iş birliğini arttırmak istediklerini dile getirdi.

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İlk resmi Asya seyahatine çıkan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Lloyd Austin, Çin'e karşı "inandırıcı bir gözdağı" vermek için ülkesinin bölgedeki müttefikleri ile askeri iş birliğini güçlendirmek istiyor. Seyahatine cumartesi günü, ABD Hint-Pasifik Gücü'nün komuta merkezi olan Hawaii‘de başlayan Austin, bir hafta sürecek temasları kapsamında Japonya, Güney Kore ve Hindistan'ı ziyaret edecek. Lloyd Austin‘e Tokyo ve Seul'daki temaslarında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de eşlik edecek.

"Güç farkını yeniden arttırmalıyız"
Asya seyahatinde kendisine eşlik eden gazetecilere açıklamalarda bulunan Savunma Bakanı, ülkesinin Ortadoğu'daki cihatçı gruplarla mücadeleye konsantre olduğu dönemde Çin'in ordusunu büyük bir hızla modernize ettiğini belirtti. "Rekabet açısından sahip olduğumuz avantajlar zayıfladı" ifadesini kullanan Austin, ABD'nin hâlâ önde olduğunu ancak Çin ile arasındaki askeri güç farkını yeniden arttırması gerektiğini vurguladı.

Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Asya seyahati, bölgedeki en büyük rakibi Çin'e karşı açık bir mesaj olarak algılanıyor. ABD'nin, Başkan Joe Biden liderliğindeki yeni yönetimi, askeri ve ekonomik açıdan gücünü giderek arttıran Çin'i, uluslararası alanda en önemli mesele olarak nitelendiriyor. Washington bu mücadelede, başta geleneksel müttefikleri Japonya ve Güney Kore olmak üzere, bölgedeki partnerleri ile sıkı bir iş birliğine büyük önem veriyor.
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