ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den Suriye açıklaması

ABD ile Türkiye arasında gerçekleşen ateşkes anlaşmasına ilişkin tanınan sürenin dolduğu dakikalarda ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye’nin Suriye’deki cihatçıları desteklediği ve sivil insanlara işkence yaptığını iddia etti.





CNN’den gazeteci Christiane Amanpour’a konuşan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye destekli silahlı cihatçıların, sivil masumlara işkence yaptığı ve infaz ettiğine dair korkunç raporlar olduğunu ileri sürdü. Türkiye’yi bu durumdan (infazlar) kısmen sorumlu tuttuklarını belirten Esper, bu raporların savaş suçu olabileceğini kaydederek, “Çoğu durumda bunun için sorumlu tutulması gereken Türkiye hükümeti olacak.” diye konuştu.