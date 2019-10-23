Samanyolu Haber /Gündem / ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den Suriye açıklaması /23 Ekim 2019 00:13

ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den Suriye açıklaması

Türkiye'nin Suriye'ye müdahaleleriyle ilgili açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "Türkiye savaş suçundan sorumlu tutulabilir" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

ABD ile Türkiye arasında gerçekleşen ateşkes anlaşmasına ilişkin tanınan sürenin dolduğu dakikalarda ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye’nin Suriye’deki cihatçıları desteklediği ve sivil insanlara işkence yaptığını iddia etti.

CNN’den gazeteci Christiane Amanpour’a konuşan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye destekli silahlı cihatçıların, sivil masumlara işkence yaptığı ve infaz ettiğine dair korkunç raporlar olduğunu ileri sürdü. Türkiye’yi bu durumdan (infazlar) kısmen sorumlu tuttuklarını belirten Esper, bu raporların savaş suçu olabileceğini kaydederek, “Çoğu durumda bunun için sorumlu tutulması gereken Türkiye hükümeti olacak.” diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den Suriye açıklaması Sonraki Haber >>

Sel mağduru vatandaşın isyanı...

Sel mağduru vatandaşın isyanı...

Suriye'den çekilen ABD askerlerine Kürtlerden taş ve çürük meyveli protesto

Suriye'den çekilen ABD askerlerine Kürtlerden taş ve çürük meyveli protesto

Kanaldan geçiş nefes kesti!

Kanaldan geçiş nefes kesti!

Maçın ortasında at arabası devrildi

Maçın ortasında at arabası devrildi

Savunma Bakanlığı önünde ilginç kaza

Savunma Bakanlığı önünde ilginç kaza

Yanlış hesap pahalıya mal oldu!

Yanlış hesap pahalıya mal oldu!

Metroda facia son anda atlatıldı

Metroda facia son anda atlatıldı

Ekrem İmamoğlu isyan etti

Ekrem İmamoğlu isyan etti

Otobüs yolcularını soyalım derken direnişle karşıladı

Otobüs yolcularını soyalım derken direnişle karşıladı

Silindiri yüklerken düşürdüler

Silindiri yüklerken düşürdüler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:07:39