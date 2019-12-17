Samanyolu Haber /Gündem / ABD Savunma Bakanı: Türkiye'nin NATO'yu barındırmama hakkı var ancak... /17 Aralık 2019 11:27

ABD Savunma Bakanı: Türkiye'nin NATO'yu barındırmama hakkı var ancak...

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Tayyip Erdoğan'ın gerekirse İncirlik ve Kürecik üslerinin kapatılabileceğine yönelik açıklamalarına ilişkin, "Bu konu daha önce bana gelmedi. Ben de ilk kez gazetelerden gördüm ve dolayısıyla bundan tam olarak ne kastettiklerini ve ne ölçüde ciddi olduklarını mevkidaşımla konuşmam gerekir" dedi.

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Esper Lüksemburg'dan dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Senatosunun yaptırım tasarısına karşı Türkiye'nin İncirlik ve Kürecik'i Amerikan askerlerine kapatma konusundaki açıklamalarına ilişkin bir soruya yanıt veren Esper şu ifadeleri kullandı:

"Bu konu daha önce bana gelmedi. Ben de ilk kez ifade ettiğiniz üzere gazetelerden gördüm ve dolayısıyla bundan tam olarak ne kastettiklerini ve ne ölçüde ciddi olduklarını mevkidaşımla konuşmam gerekir."

Kürecik radar üssü konusunun NATO tarafından görüşülmesi gerektiğini anlatan Esper, "Tabi öncelikle onların egemen bir devlet olduğunu söylemek gerekir. Dolayısıyla NATO veya yabancı kuvvetleri kendi topraklarında barındırma veya barındırmama konusunda doğal hakları var. Ancak dediğim gibi dediklerinde ciddi iseler bu bir ittifak meselesi olur, ittifaka olan bağlılığınızla ilgilidir." dedi.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilen ATV-A Haber ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlarken İncirlik ve Kürecik'e ilişkin şu değerlendirmede bulunmuştu.

"Şimdi bunların hepsi bizim tasarrufumuzda olan kararlardır. Böyle bir kararı vermemiz gerektiği anda bu kararı alma yetkisi bize aittir. Yeri geldiği zaman otururuz, bütün heyetlerimizle beraber kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, kapatılması gerekiyorsa Kürecik'i de kapatırız. Bütün mesele, eğer karşımıza bizim yaptırımlar gibi tedbirlerin hayata geçirilmesi durumunda, biz de bunlara mütekabiliyet çerçevesinde gereken cevabı veririz. ABD'nin ilişkilerimizde tamiri mümkün olmayan adımlar atmaması her iki taraf için de çok önemlidir."
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