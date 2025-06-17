Samanyolu Haber /Dünya / ABD, savunma sistemlerini Ukrayna'dan Orta Doğu'ya kaydırdı /17 Haziran 2025 11:25

ABD, savunma sistemlerini Ukrayna'dan Orta Doğu'ya kaydırdı

ABD, Ukrayna'dan bazı hava savunma sistemlerini Orta Doğu'daki Amerikan üslerine kaydırdı.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Kongre'deki bir oturumda önemli bir açıklama yaparak Ukrayna'dan bazı hava savunma sistemlerinin çekildiğini ve Orta Doğu'daki Amerikan üslerine konuşlandırıldığını doğruladı. 

Hegseth, "Kongre'de bana 'İHA karşıtı sistemleri Ukrayna'dan alıp Orta Doğu'ya mı kaydırdınız?' diye sordular. Evet, kaydırdık" ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı, küçük sistemlerin bile ciddi tehdit oluşturabildiği günümüz savaş ortamında personel güvenliğini sağlamanın öncelik olduğunu vurguladı ve “Tüm mevcut kaynakları kullanıyoruz çünkü savunma alanındaki tehdit algısı kökten değişti. Savaşın doğası gözümüzün önünde evrim geçiriyor, teknoloji, taktikler... Bu endişe verici. Ama doğru personelimiz görev başında." ifadelerini kullandı.

Kiev tepkili

Bu gelişme, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ABD'nin İran yapımı "Şahed" drone'larına karşı kullanılmak üzere vaat edilen füzeleri Orta Doğu'ya yönlendirmesine ilişkin eleştirilerinin ardından geldi. 

Ukrayna lideri, Batı'dan gelen askeri desteğin azalmasından duyduğu rahatsızlığı daha önce dile getirmişti.

Uzmanlar, ABD'nin bu hamlesinin küresel güvenlik önceliklerindeki değişimi yansıttığını belirtiyor. Orta Doğu'daki gerilimin tırmanmasıyla birlikte Washington yönetiminin bölgedeki askeri varlığını güçlendirme kararı alması, Ukrayna'nın hava savunma kapasitesinde geçici bir zayıflamaya yol açabilir. Ancak Pentagon yetkilileri, Ukrayna'ya yönelik desteğin devam edeceğinin altını çiziyor.
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