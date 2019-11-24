Samanyolu Haber /Dünya / ABD: SDG ile birlikte yeniden başlıyoruz /24 Kasım 2019 17:01

ABD: SDG ile birlikte yeniden başlıyoruz

ABD, Rojava'da IŞİD'e karşı mücadele eden askerlerini geri çekmiş ve çekilme kararı ABD kamuoyunda ciddi eleştiri almıştı. ABD'nin IŞİD'e karşı yeniden operasyona başlayacağı açıklandı:

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Rudaw'ın haberine göre ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) Ortadoğu’da IŞİD’e karşı operasyonları yürütmekle görevli birimi CENTCOM Komutanı General Kenneth McKenzie, Rojava’da 500 personelle IŞİD’e karşı operasyonların haftalar içinde başlayacağını açıkladı. 

IŞİD lideri Ebubekir Bağdadi, geçen ay sonunda Suriye’nin İdlib kentinde, Türkiye sınırına çok yakın bir mesafedeki kırsal alanda bulunan bir evde, ABD Özel Kuvvetleri tarafından öldürülmüştü.

2014-2017 arasında ülkenin üçte birini kontrol eden IŞİD, halen Suriye-Irak sınırındaki küçük bir çöllük alana sıkışmış durumda.

Bahreyn’in başkenti Manama’daki güvenlik zirvesinde basına bilgi veren McKenzie, Deyrezor’dan Haseke’ye kadar olan alanda, 500 ABD personeli bulunduğunu açıkladı.

Kenneth McKenzie, “Niyetimiz, buradaki pozisyonumuzu koruyup, bölgedeki Demokratik Suriye Güçleri (SDG) ile birlikte, Fırat nehri vadisinin aşağı kısmındaki IŞİD hedeflerine karşı operasyonlara devam etmek” dedi.
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