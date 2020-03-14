ABD seçime Koronavirüs tehdidi altında hazırlanıyor

ABD'de Demokrat Parti'nin Kasım ayındaki genel seçimlerde Donald Trump'ın karşısına çıkartacağı başkan adayını belirleyecek ön seçim süreci de Koronavirüs salgınından etkilendi. Adaylık için bir biriyle yarışan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın kampanya ekipleri, salgın nedeniyle acil durum ilan edilmiş bir ülkede, endişeli bir halkı kendi aday adaylarına oy vermeye ikna etmenin yollarını arıyor. İki ekip de çözümü kampanyalarını sanal ortama taşımakta buldu.





T24'te yer alan habere göre Biden 2020 ve Sanders 2020 kampanyaları, dijital kampanyaya geçiş kararlarını birkaç saat arayla açıkladı.





Sanders'ın sözcüsü Mike Casca, "Koronavirüs endişeleri ve kampanyacılarımızı, gönüllülerimizi ve destekçilerimizi koruma güdüsüyle Sanders kampanyası tüm ekibine evden çalışma çağrısı yapıyor. Artık kapı kapı gezilmeyecek ve büyük etkinlikler düzenlenmeyecek. Bunun yerine dijital formatlar kullanılacak" şeklinde bir açıklamada bulundu.





Biden kampanyası da Philadelphia'daki genel merkezinin ve ülke genelindeki ofislerin en az2 hafta süreyle kapatılacağını duyurdu. Açıklamaya göre kampanya seçmenlere telefon, kısa mesaj, sanal etkinlikler ve benzer yöntemlerle ulaşmaya çalışacak.





Biden'ın kampanya yöneticileri, bağış toplama etkinliklerinin de artık internet üzerinden düzenleneceğini ifade etti. Huffington Post'un ulaştığı bilgilere göre Biden kampanyası ev partileri ve basın toplantıları gibi az katılımlı aktivitelerini sürdürecek.





Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, alınan karar doğrultusunda ilk sanal seçim etkinliğini dün düzenledi. Biden normalde dün Illinois eyaletinde seçmenleriyle bir araya gelip sorularını yanıtlayacaktı. Etkinlik salgın nedeniyle iptal edilince Biden kamera karşısına geçti ve sosyal medya siteleri aracılığıyla yapılan canlı yayında seçmenlerin gönderdiği soruları yanıtladı.





New York Times, Biden'ın zaman zaman rahatsız göründüğü ve bazı teknik aksaklıkların yaşandığı yayının "çok iyi gitmediği" değerlendirmesinde bulundu. Birçok seçim kampanyasında stratejist olarak görev alan Ian Sims de bu yoruma tepki göstererek, "Gerçekten bunu yapacak mıyız? Biden daha önce kimsenin gitmediği bir yolda öncülük yapmaya çalışıyor: Bir pandemi kampanyacılık hakkında bildiğimiz her şeyi engellerken seçim kampanyası yapmaya çalışıyor. Ve sizin manşetiniz onu bazı teknik aksaklıklar sebebiyle dövüyor mu? Bu delice" yazdı





Demokrat Parti aday adayları Bernie Sanders ve Joe Biden, Cleveland kentinde düzenleyecekleri mitingleri "sağlık yetkililerinin tavsiyesi doğrultusunda" iptal etti. Yarışın kader günlerinden biri olacak pazar günkü canlı yayın tartışmasının da seyircilerin ve medya mensuplarının alınmayacağı bir stüdyoda yapılması kararlaştırıldı.





Öte yandan tekrar Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olmasına kesin gözüyle bakılan mevcut Başkan Donald Trump, 2016'da olduğu gibi kalabalık mitinglere dayalı bir şeçim kampanyası yürütmeye devam ediyor. Büyük kalabalıklardan kaçılması yönünde yapılan açıklamalara rağmen Trump'ın seçim kampanyası, haftaya perşembe günü bir "seçim koalisyonu" başlatma amacıyla Trump'ın konuşacağı dev bir miting çağrısında bulundu.





Demokrat Parti ön seçimlerinde Joe Biden, 150 delegeden daha büyük bir farkla Sanders'ın önünde bulunuyor.





Demokrat Parti ön seçimleri, önümüzdeki hafta Arizona, Florida, Illinois ve Ohio eyaletlerinde yapılacak oylamayla devam edecek. Oylamaların ülkede ilan edilen ulusal acil durum sebebiyle ertelenebileceği konuşuluyor.