ABD seçiminde taraflardan birisi sonuçları kabul etmezse ne olur?

ABD'de bir süredir gündemde olan konulardan birisi de seçim sonrasında taraflardan birinin sonucu kabul etmemesi durumunda ne olacağı.





Başkan Trump'ın kendisiyle yapılan bazı mülakatlarda kaybetmesi halinde seçim sonuçlarını kabul edeceğini net bir dille söylememesi bu konudaki tartışmaların şiddetlenmesine yol açtı.





Kazananın netleşmesinin uzamasının ABD'yi bir anayasal krize sürüklemesinden ve sokak çatışmalarına kadar gidebilecek gerilimlerin yaşanmasından endişe ediliyor.





BBC Türkçe'de yer alan habere göre ABD Anayasası uyarınca, başkan seçimlerinde sorun yaşanması halinde Yüksek Mahkeme ve Kongre'nin devreye girmesi öngörülüyor.





Daha önce 2000 yılındaki seçimler Yüksek Mahkeme'ye taşınmıştı. Mahkeme, Florida eyaletindeki oy sayımıyla ilgili Cumhuriyetçi Parti adayı George W. Bush lehine karar vermiş ve Demokrat Parti adayı Al Gore da konuyu Kongre'ye taşımayarak, yenilgiyi kabul etmişti.





Kongre'nin anayasal sorumlulukları arasında ise Seçici Kurul oylarının sayılması da var. Kongre'de normal şartlar altında sembolik ilerleyen bu süreç, üç aşamada gerçekleşiyor. Bu yıl itirazların sürmesi halinde bu sürecin de sıkıntılı geçmesinden endişe ediliyor.





İlk etapta, eyaletlerin yapılacak itirazları karara bağlaması için 8 Aralık'a kadar vakti olacak. Eyaletlerin bu itirazları çözdükten sonra Seçici Kurul'a göndereceği delegelerin oy kullanma tarihi ise 14 Aralık.





İkinci aşamada yeni seçilen Kongre'nin her iki kanadı da Seçici Kurul oylarını saymak üzere, 6 Ocak'ta Senato'nun da başkanı olan Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlığında ortak bir oturum düzenleyecek.





Adaylar arasındaki çekişme ve itirazlar bu noktaya kadar da çözülmemiş olursa üçüncü aşamada krizin büyümesinden endişe ediliyor. Benzer bir durum 1876 seçimlerinde de yaşanmış ve bazı eyaletlerden Kongre'ye iki farklı adayı destekleyen delege oyları gönderilmişti.





O dönemde bu kriz 20 Ocak'taki yemin töreninden yalnızca iki gün önce çözülebilmişti. Başkan'ın yemin törenine kadar belli olmaması halinde, geçici süreliğine vekaleten bir başkanın Beyaz Saray'a geçmesi öngörülüyor.